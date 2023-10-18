До 90% импортного коньяка в РФ не соответствует ГОСТу

Только каждая 10 бутылка бренди (коньяка), которая ввозится на территорию России, отвечает параметрам ГОСТа. Это установлено по итогам исследования, организованного Союзом производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции с помощью Всероссийского научно-исследовательского института пищевых добавок.

Как сообщают «Известия», больше всего несоответствий по качеству оказалось в брендах армянских производителей. Также нарушения выявлены у поставщиков из Молдавии и Белоруссии.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», наиболее часто встречаются два несоответствия - применение невиноградных спиртов и завышение возраста коньячной продукции. Причём, нарушение ГОСТа может грозить поставщикам и реализаторам штрафами и изъятием товара из магазинов.

Союз производителей коньяка сейчас также организовал проверочные мероприятия и в отношении данного крепкого алкогольного напитка отечественных производителей.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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