До 90% импортного коньяка в РФ не соответствует ГОСТу

Только каждая 10 бутылка бренди (коньяка), которая ввозится на территорию России, отвечает параметрам ГОСТа. Это установлено по итогам исследования, организованного Союзом производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции с помощью Всероссийского научно-исследовательского института пищевых добавок.

Как сообщают «Известия», больше всего несоответствий по качеству оказалось в брендах армянских производителей. Также нарушения выявлены у поставщиков из Молдавии и Белоруссии.