«До 9 млрд рублей»: Глава Курганской области назвал размер ущерба от паводка

На совещании по ликвидации последствий паводков он указал, что эта оценка предварительная, она была выполнена совместно с Минстроем РФ.

«По предварительной оценке... общий ущерб... включая обязательные выплаты гражданам... принятые меры по предотвращению ЧС, а также ущерб инфраструктуре, может составить от четырёх до девяти млрд рублей», - уточнил Шумков.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что предварительные подсчёты показывают, что ущерб от паводка в регионе превысил 40 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

