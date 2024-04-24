«До 9 млрд рублей»: Глава Курганской области назвал размер ущерба от паводка
Размер общего ущерба от паводков в Курганской области может составить до девяти млрд рублей. Как сообщает ТАСС, об этом заявил губернатор региона Вадим Шумков.
На совещании по ликвидации последствий паводков он указал, что эта оценка предварительная, она была выполнена совместно с Минстроем РФ.
«По предварительной оценке... общий ущерб... включая обязательные выплаты гражданам... принятые меры по предотвращению ЧС, а также ущерб инфраструктуре, может составить от четырёх до девяти млрд рублей», - уточнил Шумков.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что предварительные подсчёты показывают, что ущерб от паводка в регионе превысил 40 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Виталий Гогунский сыграет в продолжении «Универа» Кузю-олигарха
- Путин поручил проиндексировать размер выплат пострадавшим от стихийных бедствий
- Путин призвал при ЧС выплачивать компенсации за любое утраченное имущество
- РСТ: Россияне могут отправиться в 100 стран без виз или по упрощенной схеме
- Обвинение потребовало для экс-замглавы Минкульта семь лет колонии
- Мосгорсуд оставил Блиновскую в СИЗО до 26 июля
- Актер Филипп Янковский публично поддержал Кологривого и похвалил его талант
- СМИ: В деле замминистра обороны РФ появился третий фигурант
- СМИ: Microsoft продлевает лицензии россиянам после решения о блокировке
- «До 9 млрд рублей»: Глава Курганской области назвал размер ущерба от паводка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru