«До 25 тысяч»: В Госдуме пообещали разобраться с «урезанием» стипендий в регионах
Ольга Пилипенко заявила НСН, что сегодня стипендия может доходить до 25 тысяч рублей, если речь идет о приоритетных направлениях.
Средняя стипендия в России составляет 4,5 тысячи рублей, урезание выплат без причины незаконно, заявила член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко в разговоре с НСН.
Руководство Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина неприятно удивило студентов в самом начале учебного года, срезав стипендии по сравнению с прошлым семестром на 500 рублей у хорошистов и на 1000— у отличников. Ранее подобное случалось и в других регионах, пишут «Известия». Пилипенко пообещала разобраться с подобными случаями.
«Надо разобраться, что там на самом деле произошло. Потому что если до этого не была начислена правильно стипендия, а новый ректор вдруг обнаруживает нарушение в начислении, тогда это одна история. Конечно, в соответствии с законом урезать стипендию нельзя. Но как начисляется стипендия? На первый курс выделяется стипендия в полном объеме для всех, кто поступил на бюджетные места. Еще могут быть назначены социальные стипендии. Всем остальным после первого семестра стипендия назначается, исходя из того фонда стипендиального, который остается в университете. Размер устанавливается, исходя из фонда, устанавливается не только руководством, но в первую очередь студенческим сообществом. Поэтому обращаться надо в Министерство науки и высшего образования однозначно. Можно написать запрос в Госдуму, мы в каждом случае будем разбираться, сделаем запрос», - отметила она.
По словам депутата, сегодня стипендия может доходить до 25 тысяч рублей, если речь идет о приоритетных направлениях.
«Каждый вуз устанавливает индивидуальную надбавку, студенческим семья финансируют, учитываются достижения в спорте. По приоритетным направлениям платят больше, это технические направления - инженерные, биотехнологии, медицинские, химические, там стипендии могут доходить и до 6-8 тысяч, до 20-25 тысяч рублей. Средний размер стипендий составляет около 4,5 тысячи в стране. Но есть стипендии еще президентские, правительственные. Сейчас отдельно установили стипендии и гранты по культуре и так далее. Главное хорошо учиться и в студенческие годы проявлять себя активно», - добавила она.
Именные стипендии в размере 15 тысяч рублей в месяц могут учредить в России для студентов педагогических вузов и специальностей. С соответствующей инициативой выступило Минпросвещения, проект постановления размещен на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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