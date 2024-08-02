В Госдуме хотят обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы
Депутаты Госдумы от ЛДПР намерены обязать родителей содержать детей до 23 лет во время учебы, если ребенок учится очно, сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке к проекту закона говорится, что в случае отсутствия между родителями соглашения об уплате алиментов, суд будет устанавливать их в твердой денежной сумме. Если у родителей отсутствует возможность содержать детей, они смогут претендовать на помощь от братьев, сестер, дедушек и бабушек. При этом право на алименты прекращается при окончании ребенком обучения, отчислении или достижении 23 лет.
Депутаты объяснили инициативу тем, что ребенку сложно жить на стипендию во время обучения.
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