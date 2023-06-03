До 2029 года в столице построят шесть электродепо

По его словам, в электродепо поезда ремонтирую и подготавливают к запуску по линиям. Решение построить больше депо в столице продиктовано быстрыми темпами метро.



Бочкарев рассказал, что новые электродепо будут обслуживать действующие Замоскворецкую, Сокольническую и Большую кольцевую линии. Также планируется, что перспективные Рублёво-Архангельская, Бирюлёвская и Троицкая ветка также будут в зоне обслуживания новых депо.



Главы Строительного комплекса напомнил, что за последние 11 лет построили и открыли после реконструкции 11 депо, благодаря которым столица получила около 8 тыс. рабочих мест.

