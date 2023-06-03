До 2029 года в столице построят шесть электродепо
Шесть электродепо планируется построить в Москве до 2029 года, чтобы обеспечить действующие и перспективные линий метро, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, в электродепо поезда ремонтирую и подготавливают к запуску по линиям. Решение построить больше депо в столице продиктовано быстрыми темпами метро.
Бочкарев рассказал, что новые электродепо будут обслуживать действующие Замоскворецкую, Сокольническую и Большую кольцевую линии. Также планируется, что перспективные Рублёво-Архангельская, Бирюлёвская и Троицкая ветка также будут в зоне обслуживания новых депо.
Главы Строительного комплекса напомнил, что за последние 11 лет построили и открыли после реконструкции 11 депо, благодаря которым столица получила около 8 тыс. рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru