Бочкарев: Путепровод тоннельного типа на южном участке МСД готов на 80%
Путепровод тоннельного типа на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Павелецкого направления до МКАД готов на 80%. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Как отметил вице-мэр, строительство путепровода выходит на финишную прямую.
«Выполнены три из четырех основных этапов строительства монолитных конструкций левого и правого тоннелей. Строители приступают к реализации последнего этапа, включающего армирование лотковой части, стен и перекрытия. Ведутся соответствующие подготовительные работы. Это завершающие восемь метров из общей длины 46-метрового путепровода», – подчеркнул Бочкарев.
Заместитель мэра подчеркнул, что в рамках строительства путепровода было уложено около 8300 куб. м бетона из общего объема 9000 кубометров.
По словам генерального директора «МИПСТРОЙ 1» (ведущее строительное подразделение холдинга «Мосинжпроект» — генподрядчика и генпроектировщика ряда участков МСД) Константина Маслакова, подпорные стены путепровода со стороны Каширского направления уже выполнены в полном объеме. Кроме того, стены со стороны МКАД готовы на 80%. После завершения основных конструкций путепровода специалисты приступят к внутренним отделочным работам и монтажу инженерных систем.
«Путепровод будет оснащен современными комплексными средствами автоматизации и управления движением, включая системы жизнеобеспечения, безопасности, видеонаблюдения и другие», – отметил Маслаков.
Кроме того, глава «МИПСТРОЙ 1» рассказал, что продолжается устройство переходных плит, которые свяжут путепровод с участком подхода будущей магистрали. Также подготовлено основание под укладку асфальтобетонного покрытия дорожного полотна. Строящийся путепровод свяжет два участка будущего МСД и объединит семь полос движения, ширина каждой из которых составит 3,5 метра.
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