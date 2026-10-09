Дно, Зима и Опочка вошли в список городов России с оригинальными названиями
Города Дно, Зима и Опочка вошли в число российских населенных пунктов с самыми оригинальными названиями. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Росреестра.
Как отметили в пресс-службе ведомства, в Псковской области есть Дно, Опочка и Пыталово. Также в список населенных пунктов с необычными названиями входят Зима и Бодайбо в Иркутской области, Кандалакша в Мурманской, Называевск (Омская область), Пучеж (Ивановская область), пишет RT.
Кроме того, Росреестр рассказал о городах Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе, Лабытнанги (Ямало-Ненецкий АО), Дагестанские Огни в Республике Дагестан.
Ранее стало известно, что в число населенных пунктов и географических объектов России с необычными названиями вошли села Хохотуй и Балдейка, гора Веселая и река Юмор.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Аналитик Юшков назвал условие для роста цен на нефть до $200
- Крайний случай: Сколько нефти осталось в стратегических запасах США
- Под Тамбовом детский сад получил повреждения при падении БПЛА
- В Адыгее при взрыве газа погиб один человек
- Дно, Зима и Опочка вошли в список городов России с оригинальными названиями
- ЕС развернет в Ливане постоянный контингент в рамках новой военной миссии
- Путин встретился с президентом Ирана на фоне «затягивания» конфликта с США
- Над регионами России сбили 505 украинских БПЛА
- Дробыш рассказал, кто мог бы представить Россию на следующем «Интервидении»
- На заводе в Тверской области произошло возгорание из-за БПЛА