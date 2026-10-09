Дно, Зима и Опочка вошли в список городов России с оригинальными названиями

Как отметили в пресс-службе ведомства, в Псковской области есть Дно, Опочка и Пыталово. Также в список населенных пунктов с необычными названиями входят Зима и Бодайбо в Иркутской области, Кандалакша в Мурманской, Называевск (Омская область), Пучеж (Ивановская область), пишет RT.

Кроме того, Росреестр рассказал о городах Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе, Лабытнанги (Ямало-Ненецкий АО), Дагестанские Огни в Республике Дагестан.

Ранее стало известно, что в число населенных пунктов и географических объектов России с необычными названиями вошли села Хохотуй и Балдейка, гора Веселая и река Юмор.

