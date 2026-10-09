Дробыш рассказал, кто мог бы представить Россию на следующем «Интервидении»

По его мнению, в РФ много больших артистов, и на смотр могли бы отправиться Дмитриенко, Гагарина или Валерия.

«Из молодых - артистка Марфа могла бы представить Россию на конкурсе», — подчеркнул Дробыш.

Отдельно продюсер отметил кандидатуру Филиппа Киркорова. Дробыш назвал певца достойным человеком с огромным опытом, если артист серьезно подготовится, он «поднимет конкурс на другой уровень».

Ранее народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман заявил, что Россию на «Интервидении» могла бы представить молодая певица Варвара Убель.

Конкурс «Интервидение» в 2026 году состоится в Саудовской Аравии, напоминает 360.ru.

