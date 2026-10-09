Дробыш рассказал, кто мог бы представить Россию на следующем «Интервидении»
Исполнители Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Валерия, Ваня Дмитриенко и Марфа (Марфа Николаева) могли бы представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом заявил композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с РИА Новости.
По его мнению, в РФ много больших артистов, и на смотр могли бы отправиться Дмитриенко, Гагарина или Валерия.
«Из молодых - артистка Марфа могла бы представить Россию на конкурсе», — подчеркнул Дробыш.
Отдельно продюсер отметил кандидатуру Филиппа Киркорова. Дробыш назвал певца достойным человеком с огромным опытом, если артист серьезно подготовится, он «поднимет конкурс на другой уровень».
Ранее народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман заявил, что Россию на «Интервидении» могла бы представить молодая певица Варвара Убель.
Конкурс «Интервидение» в 2026 году состоится в Саудовской Аравии, напоминает 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Путин встретился с президентом Ирана на фоне «затягивания» конфликта с США
- Над регионами России сбили 505 украинских БПЛА
- Дробыш рассказал, кто мог бы представить Россию на следующем «Интервидении»
- На заводе в Тверской области произошло возгорание из-за БПЛА
- В России предложили добавить абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ
- Опасный тупик: Трамп ждет прорыва в переговорах по Украине до ноября
- При обстреле ВСУ в Белгородской области погибли два человека
- Песков заявил, что Пезешкиан не передавал через Путина посланий Трампу
- В Калужской области при атаке БПЛА пострадали девять человек
- Соцфонд рассказал, кто автоматически получает выписку о будущей пенсии