Дробыш рассказал, кто мог бы представить Россию на следующем «Интервидении»

Исполнители Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Валерия, Ваня Дмитриенко и Марфа (Марфа Николаева) могли бы представлять Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом заявил композитор и продюсер Виктор Дробыш в беседе с РИА Новости.

Киркоров выступил за развитие «Интервидения»

По его мнению, в РФ много больших артистов, и на смотр могли бы отправиться Дмитриенко, Гагарина или Валерия.

«Из молодых - артистка Марфа могла бы представить Россию на конкурсе», — подчеркнул Дробыш.

Отдельно продюсер отметил кандидатуру Филиппа Киркорова. Дробыш назвал певца достойным человеком с огромным опытом, если артист серьезно подготовится, он «поднимет конкурс на другой уровень».

Ранее народный артист РФ, джазмен Игорь Бутман заявил, что Россию на «Интервидении» могла бы представить молодая певица Варвара Убель.

Конкурс «Интервидение» в 2026 году состоится в Саудовской Аравии, напоминает 360.ru.

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ФОТО: ТАСС / Вадим Тараканов
ТЕГИ:МузыкаВиктор ДробышИнтервидение

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