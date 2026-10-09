ЕС развернет в Ливане постоянный контингент в рамках новой военной миссии

Евросоюз запустит новую военную миссию в Ливане с постоянным контингентом. Об этом сообщает Rapporteur.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ходе визита в Бейрут рассказала, что 12 октября министры иностранных дел стран сообщства могут официально учредить миссию в Ливане.

Ожидается, что новая военная миссия ЕС будет иметь постоянный военный контингент численностью около 100 человек.

«Италия, Франция и Испания должны предоставить основную часть сил ... При этом между Парижем и Римом уже развернулось соперничество за то, чтобы ее возглавить», — отмечает издание.

Большая часть контингента будет базироваться в Бейруте, в планах нет развертывания на юге Ливана близ границы с Израилем.

Между тем Кая Каллас заявила, что ЕС не хватает кораблей для миссии Aspides в Красном море, нацеленной на защиту торговых судов, пишет 360.ru.

