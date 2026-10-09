ЕС развернет в Ливане постоянный контингент в рамках новой военной миссии
Евросоюз запустит новую военную миссию в Ливане с постоянным контингентом. Об этом сообщает Rapporteur.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас в ходе визита в Бейрут рассказала, что 12 октября министры иностранных дел стран сообщства могут официально учредить миссию в Ливане.
Ожидается, что новая военная миссия ЕС будет иметь постоянный военный контингент численностью около 100 человек.
«Италия, Франция и Испания должны предоставить основную часть сил ... При этом между Парижем и Римом уже развернулось соперничество за то, чтобы ее возглавить», — отмечает издание.
Большая часть контингента будет базироваться в Бейруте, в планах нет развертывания на юге Ливана близ границы с Израилем.
Между тем Кая Каллас заявила, что ЕС не хватает кораблей для миссии Aspides в Красном море, нацеленной на защиту торговых судов, пишет 360.ru.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Крайний случай: Сколько нефти осталось в стратегических запасах США
- Под Тамбовом детский сад получил повреждения при падении БПЛА
- В Адыгее при взрыве газа погиб один человек
- Дно, Зима и Опочка вошли в список городов России с оригинальными названиями
- ЕС развернет в Ливане постоянный контингент в рамках новой военной миссии
- Путин встретился с президентом Ирана на фоне «затягивания» конфликта с США
- Над регионами России сбили 505 украинских БПЛА
- Дробыш рассказал, кто мог бы представить Россию на следующем «Интервидении»
- На заводе в Тверской области произошло возгорание из-за БПЛА
- В России предложили добавить абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ