Песков заявил, что Пезешкиан не передавал через Путина посланий Трампу

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным не передавал каких-либо посланий президенту США Дональду Трампу. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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«Нет, не передавал», - ответил Песков на соответствующий вопрос.

Накануне Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели встречу в Туркмении. Российский лидер прибыл в республику с двухдневным визитом, отмечает 360.ru.

Ранее Дональд Трамп анонсировал некие «события» в конфликте США и Ирана, которые начнут происходить «очень скоро».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
ТЕГИ:Дональд ТрампВладимир ПутинИранДмитрий Песков

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