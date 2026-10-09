Песков заявил, что Пезешкиан не передавал через Путина посланий Трампу
Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским лидером Владимиром Путиным не передавал каких-либо посланий президенту США Дональду Трампу. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Нет, не передавал», - ответил Песков на соответствующий вопрос.
Накануне Владимир Путин и Масуд Пезешкиан провели встречу в Туркмении. Российский лидер прибыл в республику с двухдневным визитом, отмечает 360.ru.
Ранее Дональд Трамп анонсировал некие «события» в конфликте США и Ирана, которые начнут происходить «очень скоро».
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