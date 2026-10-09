При обстреле ВСУ в Белгородской области погибли два человека
Два человека погибли, еще четверо были ранены в результате обстрела ВСУ в Белгородском округе Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Отмечается, что при попадании снаряда в частный дом в поселке Разумное погибла супружеская пара. Кроме того, в результате атаки противника пострадали четыре человека.
«Мужчина получил акубаротравму, поверхностные ссадины спины и плеча, его супруга и 10-летний сын — предварительно, акубаротравмы», - говорится в сообщении оперштаба в мессенджере «Макс».
Еще у одной женщины выявили осколочные ранения мягких тканей головы и плеча.
Ранее в Калужской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали девять человек, пятерых из них госпитализировали, пишет 360.ru.
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