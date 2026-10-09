При обстреле ВСУ в Белгородской области погибли два человека

Отмечается, что при попадании снаряда в частный дом в поселке Разумное погибла супружеская пара. Кроме того, в результате атаки противника пострадали четыре человека.

«Мужчина получил акубаротравму, поверхностные ссадины спины и плеча, его супруга и 10-летний сын — предварительно, акубаротравмы», - говорится в сообщении оперштаба в мессенджере «Макс».

Еще у одной женщины выявили осколочные ранения мягких тканей головы и плеча.

Ранее в Калужской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали девять человек, пятерых из них госпитализировали, пишет 360.ru.

