Медведь упал и Кривая Кошка попали в список самых необычных географических объектов РФ

Росреестр подготовил список из 10 населенных пунктов и географических объектов России с необычными названиями, сообщают «Известия».

В перечень вошли село Хохотуй в Забайкальском крае, село Балдейка в Удмуртии, гора Веселая и река Юмор в Амурской области, озеро Медведь Упал на Камчатке, остров Кривая Кошка в Архангельской области, хутор Веселая Жизнь в Краснодарском крае, деревня Новый Опель в Псковской области, а также деревни Большие Пупсы и Безумово, которая находится в Тверской области.

По данным службы, в большинстве случаев в названии отражается описание местности, ее характеристики, природная среда или особенности языка коренного населения. При этом необычные топонимы как правило связаны с историей освоения территорий и народной традицией.

Ранее Росреестр назвал самые популярные названия улиц в России. Как оказалось, в стране десятки тысяч улиц с одинаковыми названиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

