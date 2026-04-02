Медведь упал и Кривая Кошка попали в список самых необычных географических объектов РФ
Росреестр подготовил список из 10 населенных пунктов и географических объектов России с необычными названиями, сообщают «Известия».
В перечень вошли село Хохотуй в Забайкальском крае, село Балдейка в Удмуртии, гора Веселая и река Юмор в Амурской области, озеро Медведь Упал на Камчатке, остров Кривая Кошка в Архангельской области, хутор Веселая Жизнь в Краснодарском крае, деревня Новый Опель в Псковской области, а также деревни Большие Пупсы и Безумово, которая находится в Тверской области.
По данным службы, в большинстве случаев в названии отражается описание местности, ее характеристики, природная среда или особенности языка коренного населения. При этом необычные топонимы как правило связаны с историей освоения территорий и народной традицией.
Ранее Росреестр назвал самые популярные названия улиц в России. Как оказалось, в стране десятки тысяч улиц с одинаковыми названиями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов