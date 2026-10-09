В России предложили добавить абитуриентам дополнительные баллы за высокие результаты ЕГЭ
Абитуриенты вузов России смогут получать от 15 до 25 дополнительных баллов за высокие результаты Единого государственного экзамена по математике, физике, химии, информатике и биологии, не использованные при поступлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.
В ведомстве обратили внимание, что сейчас выпускник, который сдал ЕГЭ сверх необходимого, не может получить баллы за это. Новый проект приказа министерства меняет такой подход.
«По желанию абитуриента дополнительные баллы будут начисляться за результат ЕГЭ, который он сдал, но не использует при расчете суммы конкурсных баллов», — указали в Минобрнауки.
Нововведение распространяется на направления в области математического, естественно-научного, инженерного образования и учитывает итоги сверх обязательных, пишет RT. Дополнительные баллы начисляют за предметы, связанные напрямую с будущей специальностью абитуриента.
В Минобрнауки указали, что 60-74 балла ЕГЭ добавят поступающему 15 баллов, 75-89 баллов — 20 баллов, а 90-100 баллов экзамена — 25 баллов.
В случае принятия инициативы она станет одним из правил приема в вузы на 2027/28 учебный год.
Ранее Минобрнауки сократило список школьных олимпиад, дававших право на приоритетное зачисление в вузы.
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