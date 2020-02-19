Дмитрий Шепелев объявил о решении уйти с Первого канала

Шепелев не назвал причину, по которой принял такое решение, отметив лишь, что этому не предшествовали ни какие конфликты или разногласия с начальством, передают argumenti.ru. Телеведущий сообщил, что уходить ему нелегко, поскольку, работая на канале, он пережил много приятных моментов. В том числе он рассказал о встрече с актрисой Людмилой Гурченко, а также о том, как его начали узнавать люди на улицах после того, как он вел жеребьевку чемпионата мира по футболу, сообщает РИА ФАН.

Между тем, ранее сообщалось, что Ксения Собчак стала ведущей нового шоу «Док-Ток» на Первом канале. Ее соведущим стал Александр Гордон.

