«Заболел. Лечусь»: Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, представитель Кремля рассказал, что он находится в больнице.

«Да. Заболел. Лечусь», — сообщил Песков.

Министр культуры Любимова рассказала, как лечится от COVID-19

Между тем, премьер-министр Михаил Мишустин продолжает проходить плановое лечение от коронавирусной инфекции. Медики отмечают положительную динамику в состоянии здоровья кабмина. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на заявление пресс-секретаря премьера Бориса Белякова.

Напомним, 8 мая премьер-министр провел в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическим вопросам. Оно стало первым мероприятием с участием главы кабмина за время его болезни, которое прошло в открытом для СМИ режиме.

О том, что Михаил Мишустин заразился COVID-19 стало известно 30 апреля.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаболеваниеКоронавирусДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры