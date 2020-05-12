«Заболел. Лечусь»: Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что заразился коронавирусной инфекцией. Как пишет РИА Новости, представитель Кремля рассказал, что он находится в больнице.
«Да. Заболел. Лечусь», — сообщил Песков.
Между тем, премьер-министр Михаил Мишустин продолжает проходить плановое лечение от коронавирусной инфекции. Медики отмечают положительную динамику в состоянии здоровья кабмина. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на заявление пресс-секретаря премьера Бориса Белякова.
Напомним, 8 мая премьер-министр провел в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическим вопросам. Оно стало первым мероприятием с участием главы кабмина за время его болезни, которое прошло в открытом для СМИ режиме.
О том, что Михаил Мишустин заразился COVID-19 стало известно 30 апреля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru