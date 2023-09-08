Дмитрий Медведев проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Политик выбрал дистанционное электронное голосование и отдал свой голос посредством планшета не выходя из своего рабочего кабинета

«Выборы мэра, проголосовать. Спасибо, вы успешно проголосовали... Удобно, на самом деле», - сказал он.

Ранее на выборах мэра Москвы проголосовал спикер Госдумы Вячеслав Володин, который отдал свой голос в избирательном участке №75 Пресненского района столицы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

