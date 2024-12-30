Стали известны сроки предварительного расследования крушения AZAL

Комиссия правительства Казахстана, занимающаяся расследованием причин крушения самолета Azerbaijan Airlines возле Актау, планирует предоставить промежуточные результаты в течение 30 дней. Об этом сообщил заместитель министра транспорта республики Талгат Ластаев, его цитирует Казинформ.

На текущем этапе специалисты продолжают сбор материалов на месте происшествия. Следователи собирают обломки авиалайнера, проводят замеры и снимают слепки.

Казахстан направил в Бразилию черные ящики самолета AZAL

Ластаев добавил, что на борту самолета был установлен самописец с ограниченной памятью, записывающий данные за последние два часа перед крушением. Это позволит восстановить подробную картину происшествия, включая действия экипажа и техническое состояние судна.

Летевший в Грозный самолет Embraer компании AZAL рухнул 25 декабря Актау в Казахстане. На борту были 67 человек, погибли 38.

30 декабря Казахстан отправил бортовые самописцы самолета Embraer 190 в Бразилию — здесь и производятся самолеты Embraer. Исследовать черные ящики будут специалисты Центра по расследованию и предотвращению авиационных происшествий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Иса Таженбаев
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