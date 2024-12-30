Стали известны сроки предварительного расследования крушения AZAL

Ластаев добавил, что на борту самолета был установлен самописец с ограниченной памятью, записывающий данные за последние два часа перед крушением. Это позволит восстановить подробную картину происшествия, включая действия экипажа и техническое состояние судна.



Летевший в Грозный самолет Embraer компании AZAL рухнул 25 декабря Актау в Казахстане. На борту были 67 человек, погибли 38.



30 декабря Казахстан отправил бортовые самописцы самолета Embraer 190 в Бразилию — здесь и производятся самолеты Embraer. Исследовать черные ящики будут специалисты Центра по расследованию и предотвращению авиационных происшествий, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

