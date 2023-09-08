Мосгоризбирком: Почти полмиллиона москвичей уже проголосовали на выборах мэра

В настоящий момент на выборах мэра столицы проголосовало почти полмиллиона граждан, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в ходе посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Она заявила, что были зафиксированы DDoS-атаки на операторов с целью нарушения голосования в ДЭГ, все атаки были отбиты и в настоящее время SMS приходят в штатном режиме.

В Москве с 8 по 10 сентября проходят выборы мэра. В них участвуют пять кандидатов: действующий мэр города Сергей Собянин («Единая Россия»), депутат Мосгордумы Леонид Зюганов (КПРФ), депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия – За правду»), а также вице-спикеры Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) и Владислав Даванков («Новые люди»).

Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин проголосовал на выборах мэра Москвы. Уточняется, что политик отдал свой голос в избирательном участке №75 Пресненского района столицы. Отмечается, что спикер Госдумы проголосовал с помощью установленного на участке терминала для электронного голосования, ставшего одним из нововведений выборов в этом году.

Москвичи могут проголосовать традиционным способом — очно на избирательных участках, а также онлайн с помощью системы дистанционного электронного голосования, через электронные терминалы и на дому.

