Индекс Мосбиржи показал существенное снижение по итогам года

Российский рынок акций упал на 7% по итогам 2024 года. Об этом сообщает РБК.

Индекс Мосбиржи, который рассчитывается на основе котировок 49 крупнейших российских эмитентов, за год опустился с 3099,11 пункта до 2883,04 пункта.

На максимуме показатель достигал в 2024 году отметки в 3521,72 пункт. Низшей точкой стал индекс в 2370,28 пунктов. Впервые с марта 2023 года индекс Мосбиржи опустился ниже 2400 пунктов.