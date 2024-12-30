Индекс Мосбиржи показал существенное снижение по итогам года
Российский рынок акций упал на 7% по итогам 2024 года. Об этом сообщает РБК.
Индекс Мосбиржи, который рассчитывается на основе котировок 49 крупнейших российских эмитентов, за год опустился с 3099,11 пункта до 2883,04 пункта.
На максимуме показатель достигал в 2024 году отметки в 3521,72 пункт. Низшей точкой стал индекс в 2370,28 пунктов. Впервые с марта 2023 года индекс Мосбиржи опустился ниже 2400 пунктов.
Кроме того, за 2024 год на 17,56% опустился индекс РТС, он основан на суммарной долларовой рыночной капитализации акций.
При этом опрошенные РБК отраслевые эксперты ожидают роста индекса Мосбиржи в 2025 году — примерно на 15% к текущему уровню.
Ранее Мосбиржа сообщила о планах возобновить утренние торги на срочном и фондовом рынках с 27 января 2025 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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