Путин передал производителя Stella Artois и «Сибирской короны» во временное управление

Совместное предприятие AB InBev Efes в 2018 году сформировали Anheuser-Busch InBev из Бельгии и турецкая Anadolu Efes. В апреле бельгийская сторона захотела продать свою долю Anadolu Efe, правкомиссия России по контролю за иностранными инвестициями такую сделку не одобрила.

В июле 2023 года под временное управление был также передан датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group. Уже в декабре 2024 года компания объявила о продаже своего российского актива, компании «Балтика», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

