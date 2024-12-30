Путин передал производителя Stella Artois и «Сибирской короны» во временное управление

Российский президент Владимир Путин подписал указ, который передает акции компании AB InBev Efes во временное управление группе компаний «Вместе». Документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

AB InBev Efes — один из лидеров российского рынка производства пива, у нее 11 заводов. Компания производит более 75 брендов, в числе которых популярные Bud, Hoegaarden, Stella Artois, Löwenbräu, Velkopopovický Kozel, «Клинское» и «Сибирская корона».

Carlsberg Group сообщила о потере контроля над пивоваренными заводами «Балтика»

Совместное предприятие AB InBev Efes в 2018 году сформировали Anheuser-Busch InBev из Бельгии и турецкая Anadolu Efes. В апреле бельгийская сторона захотела продать свою долю Anadolu Efe, правкомиссия России по контролю за иностранными инвестициями такую сделку не одобрила.

В июле 2023 года под временное управление был также передан датский пивоваренный холдинг Carlsberg Group. Уже в декабре 2024 года компания объявила о продаже своего российского актива, компании «Балтика», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:Государство и бизнескомпанияПивоВладимир Путин

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