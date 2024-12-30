Аргентина обвинила пять человек в гибели экс-участника One Direction Лиама Пейна
Власти Аргентины заявили, что в связи со смертью солиста группы One Direction Лиама Пейна в стране предъявлены обвинения пяти людям. Об этом сообщает The Independent.
Трое обвинены в непредумышленном убийстве. Это Гильда Мартин, управляющая отеля, с балкона которого упал музыкант, администратор Эстебан Грасси и друг артиста Роджер Норс. Всем троим грозит до пяти лет тюрьмы.
Сотрудник гостиницы Эсекьель Перейра и официант Брайан Паис обвиняются в сбыте наркотиков. Они передали Пейну запрещенные препараты.
Аргентинская судья Бруниард заявила, что она не думает, что друг Лиама Пейна, управляющий отелем и администратор «планировали или хотели смерти Пейна», но их действия «определенно создали риск» для его жизни.
Лиама Пейна нашли мертвым возле отеля в Буэнос-Айресе 16 октября. Он упал с балкона, В организме музыканта нашли запрещенные вещества и антидепрессанты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru