Аргентина обвинила пять человек в гибели экс-участника One Direction Лиама Пейна

Власти Аргентины заявили, что в связи со смертью солиста группы One Direction Лиама Пейна в стране предъявлены обвинения пяти людям. Об этом сообщает The Independent.

Трое обвинены в непредумышленном убийстве. Это Гильда Мартин, управляющая отеля, с балкона которого упал музыкант, администратор Эстебан Грасси и друг артиста Роджер Норс. Всем троим грозит до пяти лет тюрьмы.

Умер экс-вокалист группы One Direction Лиам Пейн

Сотрудник гостиницы Эсекьель Перейра и официант Брайан Паис обвиняются в сбыте наркотиков. Они передали Пейну запрещенные препараты.

Аргентинская судья Бруниард заявила, что она не думает, что друг Лиама Пейна, управляющий отелем и администратор «планировали или хотели смерти Пейна», но их действия «определенно создали риск» для его жизни.

Лиама Пейна нашли мертвым возле отеля в Буэнос-Айресе 16 октября. Он упал с балкона, В организме музыканта нашли запрещенные вещества и антидепрессанты, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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