Аргентина обвинила пять человек в гибели экс-участника One Direction Лиама Пейна

Власти Аргентины заявили, что в связи со смертью солиста группы One Direction Лиама Пейна в стране предъявлены обвинения пяти людям. Об этом сообщает The Independent.



Трое обвинены в непредумышленном убийстве. Это Гильда Мартин, управляющая отеля, с балкона которого упал музыкант, администратор Эстебан Грасси и друг артиста Роджер Норс. Всем троим грозит до пяти лет тюрьмы.