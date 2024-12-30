Абхазия захотела получить от России более пяти миллиардов рублей в 2025 году

Исполняющий обязанности главы министерства финансов Абхазии Владимир Делба раскрыл объем помощи, которую Россия, по его словам, предоставит республике в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, речь идет о сумме в пять миллиардов 200 тысяч рублей. Делба заявил, что основную часть этих денег правительство Абхазии намеревается потратить на социально-экономическое развитие. В Кремле официально о выделении помощи абхазской стороне не сообщали.

Абхазия попросила Россию о бесплатных поставках электроэнергии в 2025 году

В числе прочего абхазские власти обеспечат российскими финансами зарплаты бюджетных работников в республике.

Все социальные выплаты в рамках экономической помощи Абхазии Россия приостановила в начале осени 2024 года. Электричество в республику стали поставлять по коммерческой стоимости.

21 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба попросил российскую сторону начать гуманитарные поставки электроэнергии в республику. Гунба заявил, что без них страна столкнется с гуманитарной катастрофой.

Уже 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества в республику, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Феоктистов
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