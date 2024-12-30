Абхазия захотела получить от России более пяти миллиардов рублей в 2025 году

Исполняющий обязанности главы министерства финансов Абхазии Владимир Делба раскрыл объем помощи, которую Россия, по его словам, предоставит республике в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, речь идет о сумме в пять миллиардов 200 тысяч рублей. Делба заявил, что основную часть этих денег правительство Абхазии намеревается потратить на социально-экономическое развитие. В Кремле официально о выделении помощи абхазской стороне не сообщали.