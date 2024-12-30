Абхазия захотела получить от России более пяти миллиардов рублей в 2025 году
Исполняющий обязанности главы министерства финансов Абхазии Владимир Делба раскрыл объем помощи, которую Россия, по его словам, предоставит республике в следующем году. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам чиновника, речь идет о сумме в пять миллиардов 200 тысяч рублей. Делба заявил, что основную часть этих денег правительство Абхазии намеревается потратить на социально-экономическое развитие. В Кремле официально о выделении помощи абхазской стороне не сообщали.
В числе прочего абхазские власти обеспечат российскими финансами зарплаты бюджетных работников в республике.
Все социальные выплаты в рамках экономической помощи Абхазии Россия приостановила в начале осени 2024 года. Электричество в республику стали поставлять по коммерческой стоимости.
21 декабря исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба попросил российскую сторону начать гуманитарные поставки электроэнергии в республику. Гунба заявил, что без них страна столкнется с гуманитарной катастрофой.
Уже 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электричества в республику, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru