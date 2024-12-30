Стали известны подробности гибели на СВО бывшего игрока сборной России Бугаева
Бывший футболист российской сборной Алексей Бугаев пробыл в зоне специальной военной операции всего два месяца. Об этом и о других деталях его гибели сообщает Telegram-канал Baza.
Издание утверждает, что Бугаев подписал контракт с российским оборонным ведомством еще до приговора, прямо из СИЗО. Незадолго до этого суд признал его виновным в сбыте наркотиков, спортсмен получил почти десять лет колонии строгого режима.
Уже с контрактом Бугаева быстро отправили на СВО. Baza пишет, что готовился он всего десять дней. Затем экс-футболист в составе «Шторм-V» оказался на линии соприкосновения.
Бугаев вышел на связь в последний раз в конце ноября. Затем мужчина пропал. 29 декабря пресса сообщила о его смерти. По данным Baza, Алексей Бугаев получил осколочное ранение головы, ему оторвало руку.
Военный юрист Антон Смирнов, сообщивший о смерти Бугаева, утверждал, что вернуть его тело пока не удается из-за боевых действий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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