Стали известны подробности гибели на СВО бывшего игрока сборной России Бугаева

Бывший футболист российской сборной Алексей Бугаев пробыл в зоне специальной военной операции всего два месяца. Об этом и о других деталях его гибели сообщает Telegram-канал Baza.

Издание утверждает, что Бугаев подписал контракт с российским оборонным ведомством еще до приговора, прямо из СИЗО. Незадолго до этого суд признал его виновным в сбыте наркотиков, спортсмен получил почти десять лет колонии строгого режима.