Стали известны подробности гибели на СВО бывшего игрока сборной России Бугаева

Бывший футболист российской сборной Алексей Бугаев пробыл в зоне специальной военной операции всего два месяца. Об этом и о других деталях его гибели сообщает Telegram-канал Baza.

Издание утверждает, что Бугаев подписал контракт с российским оборонным ведомством еще до приговора, прямо из СИЗО. Незадолго до этого суд признал его виновным в сбыте наркотиков, спортсмен получил почти десять лет колонии строгого режима.

Экс-футболист сборной РФ Бугаев получил 9,5 года колонии по делу о наркотиках

Уже с контрактом Бугаева быстро отправили на СВО. Baza пишет, что готовился он всего десять дней. Затем экс-футболист в составе «Шторм-V» оказался на линии соприкосновения.

Бугаев вышел на связь в последний раз в конце ноября. Затем мужчина пропал. 29 декабря пресса сообщила о его смерти. По данным Baza, Алексей Бугаев получил осколочное ранение головы, ему оторвало руку.

Военный юрист Антон Смирнов, сообщивший о смерти Бугаева, утверждал, что вернуть его тело пока не удается из-за боевых действий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияСмертьФутболистУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры