СМИ: Коммерческая авиация пережила самый смертельный год с 2018-го

Крушение самолета в Южной Корее и происшествие с лайнером авиакомпании AZAL в Актау сделали 2024 год самым смертоносным для коммерческой авиации за последние шесть лет. Об этом сообщает Bloomberg.



В этом году общее число пассажиров погибших в авиационных катастрофах составило 318 человек. Хуже показатель был только в 2018 году, когда жертвами нескольких авиационных происшествий стали 523 человека.