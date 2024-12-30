СМИ: Коммерческая авиация пережила самый смертельный год с 2018-го
Крушение самолета в Южной Корее и происшествие с лайнером авиакомпании AZAL в Актау сделали 2024 год самым смертоносным для коммерческой авиации за последние шесть лет. Об этом сообщает Bloomberg.
В этом году общее число пассажиров погибших в авиационных катастрофах составило 318 человек. Хуже показатель был только в 2018 году, когда жертвами нескольких авиационных происшествий стали 523 человека.
К тому же, 2024 год резко контрастирует с 2023-м — самым безопасным в истории коммерческой авиации. За весь год не погиб ни один человек, летавший крупными пассажирскими авиалайнерами.
Авиалайнер компании Jeju Air разбился утром 29 декабря неподалеку от южнокорейского города Муан. Погибли 179 человек, двоих удалось спасти, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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