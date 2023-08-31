Дмитрий Медведев предупредил о появлении новых вирусов

Он напомнил про американскую программу по размещению по всему миру биологических лабораторий. Они в настоящее время продолжают работать, в том числе, и в постсоветских республиках.

Медведев подчеркнул, что Россия и другие страны внимательно следят за тем, что там происходит.

Ранее в Совбезе РФ заявили, что США разрабатывают биооружие против конкретных этносов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

