Дмитрий Медведев предупредил о появлении новых вирусов
Уже в ближайшее время миру предстоит столкнуться с новыми вирусами не только природного, но и искусственного происхождения. Об этом предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Он напомнил про американскую программу по размещению по всему миру биологических лабораторий. Они в настоящее время продолжают работать, в том числе, и в постсоветских республиках.
Медведев подчеркнул, что Россия и другие страны внимательно следят за тем, что там происходит.
Ранее в Совбезе РФ заявили, что США разрабатывают биооружие против конкретных этносов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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