Дмитрий Медведев предупредил о появлении новых вирусов

Уже в ближайшее время миру предстоит столкнуться с новыми вирусами не только природного, но и искусственного происхождения. Об этом предупредил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ: США готовят новую пандемию

Он напомнил про американскую программу по размещению по всему миру биологических лабораторий. Они в настоящее время продолжают работать, в том числе, и в постсоветских республиках.

Медведев подчеркнул, что Россия и другие страны внимательно следят за тем, что там происходит.

Ранее в Совбезе РФ заявили, что США разрабатывают биооружие против конкретных этносов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
ТЕГИ:ВирусБиологическое ОружиеСШАДмитрий Медведев

Горячие новости

Все новости

партнеры