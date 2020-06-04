Для водителей хотят ввести новый штраф в 50 тысяч рублей

Для водителей в новом Кодексе об административных правонарушениях может появиться новый штраф размером в 50 тысяч рублей. Он предусмотрен за отказ от медосвидетельствования, если в машине находятся дети.

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Новая часть может появиться в кодексе об административных правонарушениях в статье 21.27 КоАП — «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», сообщает Ura.ru.

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов заявил НСН, что трехзначные коды на номерах автомобилей вводятся ради Москвы.



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ФОТО: pixabay.com
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