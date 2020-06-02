Шкуматов: Трехзначные коды на номерах автомобилей вводятся ради Москвы

МВД утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств: будет расширен перечень цифр, с которых может начинаться трёхзначный автомобильный код региона. Если ранее ГИБДД могла выдавать номера с трёхзначными кодами, начинающимися только с цифр 1 или 7, то теперь в регистрационных знаках допускается применение в качестве первой цифры кода всех цифр от 1 до 9.

Руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведёрки» Петр Шкуматов заявил НСН, что действующий на территории всей страны приказ, по сути, принимался только ради Москвы.

«Согласно новым правилам регистрации автомобилей, нельзя зарегистрировать машину с кодом московского региона, например, в Калужской области. Там нужно будет поменять эти номера. Сохраняется номер, только если водитель продает авто своему соседу по региону. Вся эта история с цифрами больше относится к Москве, потому что в целом по стране автопарк не растет, а даже падает. Поэтому говорить, что есть дефицит автомобильных номеров, наверное, неправильно», - пояснил собеседник НСН.