В России возобновил работу сервис для попутчиков BlaBlaCar
В России возобновил свою работу популярный сервис по поиску попутчиков BlaBlaCar. Ранее сервис полностью свернул свою деятельность в стране в связи с пандемией коронавируса.
В то же время BlaBlaCar возобновил работу с заметными изменениями. Теперь водители смогут брать не более четырех пассажиров (вместо прежних пяти). Также появится функция только один пассажир сзади. Так водитель сможет ограничить число попутчиков всего одним человеком, сообщает Москва 24.
Дальнейшая работа сервиса будет происходить в соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения РФ.
Кроме того, BlaBlaCar открывает официальным перевозчикам возможность продажи билетов через свой сервис, отмечает РЕН ТВ.
BlaBlaCar приостановил свою работу в России в конце марта, вскоре после объявления президентом РФ Владимиром Путиным нерабочего режима в стране из-за распространения коронавируса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru