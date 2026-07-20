Выгоднее квартиры: За сколько можно купить дачу в пределах Москвы
Дмитрий Ракута заявил НСН, что в области можно уложиться в 8-9 миллионов рублей, если покупать каркасный дом.
Сегодня москвичи могут купить себе дачный дом за 12 миллионов рублей, а в области – еще дешевле, заявил НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
В этом году спрос на частные дома в России вырос почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А объем предложения за год прибавил 17%, сообщил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, передают «Известия». Ракута раскрыл главные причины такого тренда.
«На это влияет возможность кредитования. Например, если у нас семейная ипотека ограничена по квартирам – ребенок до 7 лет, то для покупки загородного дома семейная ипотека может быть использована при наличии двух детей до 18 лет. Плюс стоимость квадратного метра в доме дешевле, сейчас застройщики часто предлагают готовые дома под ключ. После времен ковида все ощутили прелести загородной жизни, а многие компании перешли на удаленку. Сегодня можно не только готовый дом купить, но и спроектировать свой дом с любыми пожеланиями. Поэтому спрос на загородную недвижимость и растет. Сезонный фактор влияет каждый год, начало сезона – это май, до конца сентября он длится. Это самый активный спрос и пик. К сентябрю многие возвращаются в квартиры, если есть и квартира, и дом. Зимой тренд больше уходит на квартиры», - рассказал он.
По его словам, цены за год выросли в пределах 5-10%, но даже в пределах столицы можно найти недорогой вариант.
«Что касается цен, за год средний прирост в пределах 5-10%. Это связано с повышением налогов, это влияет на компании, которые строят, продают и так далее, земля тоже подросла в стоимости. В Подмосковье все зависит от самого участка и его расположения, коммуникаций. Если говорим про вариант дачи, куда можно приехать, жить не на постоянной основе, это не такие дорогие дома. В рамках Москвы даже за 12 миллионов можно купить, в области можно уложиться в 8-9 миллионов рублей. Это будет каркасный дом для дачи. Если говорим про более капитальную историю, там цены выше», - объяснил собеседник НСН.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков рассказал «Радиоточке НСН», что переезд в загородную недвижимость сегодня актуален для человека в 35 лет и старше, когда у него уже есть дети, а молодежь на это не готова.
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