Для шумных соседей хотят ввести штрафы
В Госдуме предлагают ужесточить наказания для шумных соседей. Об этом сообщила «Известиям» соавтор проекта соответствующего закона, член комитета по труду и социальной политике Ольга Павлова. По ее словам, изменения предполагается внести в КоАП и Жилищный кодекс.
Согласно документу, в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Предлагается за нарушение нормы ввести штрафы. Для физических лиц они должны составить от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. Штраф могут выписать за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц, передает Ura.ru.
Авторы законопроекта полагают, что оштрафовать нельзя будет за шум, который относится к так называемой «обычной жизнедеятельности человека». Например, крик ребенка и звук шагов при обычной ходьбе.
Ранее ввести штрафы за ночной шум в федеральное законодательство предложили в Совете Федерации. Сенаторы предполагали, что полиция будет приезжать по звонку соседей и штрафовать виновников шума на сумму до трех тысяч рублей. При этом адвокат Тимур Маршани признал в интервью НСН, что новая норма может привести к злоупотреблениям.
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