Для шумных соседей хотят ввести штрафы

В Госдуме предлагают ужесточить наказания для шумных соседей. Об этом сообщила «Известиям» соавтор проекта соответствующего закона, член комитета по труду и социальной политике Ольга Павлова. По ее словам, изменения предполагается внести в КоАП и Жилищный кодекс.

Согласно документу, в жилых домах по всей стране запретят шуметь с 23:00 до 7:00. Предлагается за нарушение нормы ввести штрафы. Для физических лиц они должны составить от 5 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 50 тыс. до 150 тыс. Штраф могут выписать за систематическое нарушение тишины — более двух раз в месяц, передает Ura.ru.