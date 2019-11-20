Совет Федерации выступил с предложением внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). Изменения предполагают штрафы за нарушение россиянами тишины в ночное время, пишут Известия.

Как отмечает «Свободная пресса», сaнкции для шумных грaждaн состaвят от одной до трех тысяч рублей. Нaкaзывaться рублем будут грaждaне зa «любые действия, незaвисимо от уровня шумa, нaрушaющие прaво нa отдых в жилище грaждaн». В том числе, речь идет о пении, прослушивaнии музыки нa большой громкости, крикaх, a тaкже ремонтных рaботaх, пишет Газета.ру.

Однако уточняется, что штраф не будет распространяться на шум, который связан с религиозными праздниками, а также предотвращением чрезвычайных ситуаций, сообщает Ura.ru.

Уточняется, что сейчас для того, чтобы правоохранители выехали по вызову к гражданам, жалующимся на шумных соседей, субъекты вынуждены заключать с ними дополнительные соглашения. Пока на такие меры пошла лишь из них, в остальных же, законы о тишине приняты, но не работают, уточняет РИА ФАН.

Ранее запрет курения на балконах собственных квартир, о котором было заявлено ранее, вызвал большую негативную реакцию в обществе. Скептически отнесся к идее штрафов за курение на балконах лидер группы ДДТ. В эфире НСН Юрий Шевчук призвал оставить людей в покое.

