Для получения водительских прав с 1 апреля начнут требовать СНИЛС

В России с 1 апреля для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения нужно будет предоставить СНИЛС. Об этом сообщается в постановлении правительства.

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Отмечается, что в случае отсутствия страхового номера индивидуального лицевого счета сотрудники Госавтоинспекции будут самостоятельно запрашивать необходимые данные. При этом в отдельных случаях СНИЛС не будет требоваться. В частности, речь идет о случаях, когда заявителем выступают сотрудники консульских учреждений и диппредставительств, а также члены их семей.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН рассказала о создании методички с советами для родителей, которые собираются возить детей в автомобиле, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияВодительские Права

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