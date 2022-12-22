Для подростков с новых территорий провели серию интенсивов в «Технограде» на ВДНХ

Отмечается, что в «Технограде» подростков распределили по группам под руководством наставников. Так, в профориентационную программу вошла экскурсия по мастерским, компьютерное тестирование с консультацией специалиста центра развития карьеры и личностного роста, а также викторина и фильм.

Таким образом, после выполнения задания на компьютере, ребята узнали, к какой профессии у них есть предрасположенность. По итогам тестирования каждый получил распечатку персональной карты подходящих профессий. При этом разобраться в основах различных профессий подростки смогли на практико-ориентированных мастер-классах.

По словам руководителя городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, на площадке «Технограда» подростки смогли погрузиться в современные профессии и примерить на себя ежедневные задачи специалистов, занятых, в частности на производстве, в строительных и городских службах, а также в сфере ИТ.

Кроме того, в центре развития карьеры и личностного роста для подростков провели викторину, которая включала в себя задания на тренировку памяти и логического мышления. Затем ребята отправились смотреть профориентационный фильм, который посвящен тому, как важно найти свое призвание.

