Для подростков с новых территорий провели серию интенсивов в «Технограде» на ВДНХ
Дети из Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей побывали в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ, экскурсию для них организовали в рамках пятой молодежной смены «Послезавтра».
Отмечается, что в «Технограде» подростков распределили по группам под руководством наставников. Так, в профориентационную программу вошла экскурсия по мастерским, компьютерное тестирование с консультацией специалиста центра развития карьеры и личностного роста, а также викторина и фильм.
Таким образом, после выполнения задания на компьютере, ребята узнали, к какой профессии у них есть предрасположенность. По итогам тестирования каждый получил распечатку персональной карты подходящих профессий. При этом разобраться в основах различных профессий подростки смогли на практико-ориентированных мастер-классах.
По словам руководителя городского Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, на площадке «Технограда» подростки смогли погрузиться в современные профессии и примерить на себя ежедневные задачи специалистов, занятых, в частности на производстве, в строительных и городских службах, а также в сфере ИТ.
Кроме того, в центре развития карьеры и личностного роста для подростков провели викторину, которая включала в себя задания на тренировку памяти и логического мышления. Затем ребята отправились смотреть профориентационный фильм, который посвящен тому, как важно найти свое призвание.
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