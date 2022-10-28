Московские школьники примут участие в персональных профпробах на «Фестивале профессий» на ВДНХ
«Фестиваль профессий» начнет работу в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ 31 октября. Он объединит девять профессиональных сред (безопасная, умная, социальная, здоровая, комфортная, индустриальная, креативная, деловая и — новая в 2022 году — аграрная) в виде мини-лектория и практической части. Его участниками станут школьники, зарегистрированные на портале проекта «Билет в будущее bvbinfo.ru и прошедшие онлайн-диагностику.
Профпробы для участников проекта продлятся час: дети станут слушателями мини-лектория, а затем приступят к практическим занятиям — решению профессиональных кейсов. Лекторы расскажут ученикам о новых тенденциях развития широкого круга специальностей, а в практической части ребята познакомятся с особенностями той или иной профессии и определятся с выбором дальнейшего направления. Профессиональные пробы помогут детям понять, какие навыки и знания необходимы в той или иной работе. Фестиваль охватит более 90% рынка труда.
По словам директора Фонда Гуманитарных Проектов, члена Общественной палаты России Ивана Есина, дети смогут пройти все этапы «Фестиваля профессий» с помощью опытных наставников, которые помогут участникам определиться с личными целями профессионального трека. Есин отметил, что более 1,3 миллиона детей в этом году получат персональные рекомендации на сайте bvbinfo.ru, помогут им в этом более 17 000 педагогов-навигаторов.
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