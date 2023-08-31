«Для обсуждающих, жив ли я»: В Сети появилось видео с Пригожиным из Африки
Связанный с «Группой Вагнера» Telegram-канал «Grey Zone» опубликовал новое видео с Евгением Пригожиным, которого власти официально признали погибшим в авиакатастрофе 23 августа.
На новом видео без указания, когда именно оно было снято, Пригожин сообщает, что съемка ведется в выходные во второй половине августа, с ним все в порядке и он жив-здоров.
«Для обсуждающих жив я или нет, как у меня дела… Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь… Собственно говоря, все в порядке», - говорит он.
Основатель «Вагнера» может иметь в виду выходные 19-20 августа. При этом 21 августа появилось видео, на котором Пригожин также в Африке, причем это было едва ли не первое его публичное появление после июньского мятежа.
Ранее сообщалось, что прощание с основателем «Вагнера» состоялось в закрытом формате на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. При этом отмечалось, что на могилу Пригожина приехала жена его двойника, передает «Радиоточка НСН».
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