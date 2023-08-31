«Для обсуждающих, жив ли я»: В Сети появилось видео с Пригожиным из Африки

«Для обсуждающих жив я или нет, как у меня дела… Сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или еще чего-нибудь… Собственно говоря, все в порядке», - говорит он.

Основатель «Вагнера» может иметь в виду выходные 19-20 августа. При этом 21 августа появилось видео, на котором Пригожин также в Африке, причем это было едва ли не первое его публичное появление после июньского мятежа.

Ранее сообщалось, что прощание с основателем «Вагнера» состоялось в закрытом формате на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. При этом отмечалось, что на могилу Пригожина приехала жена его двойника, передает «Радиоточка НСН».

