Reuters: Россия отказалась допустить Бразилию к расследованию гибели Пригожина

Россия уведомила Бразилию о решении на данный момент не расследовать обстоятельства гибели основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в соответствии с международными стандартами, пишет Reuters.

До этого Бразилия предложила России совместно расследовать крушение самолета, так как борт был произведен бразильской компанией. Инициатива поступила от Бразильского центра по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA).

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Похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошли 29 августа в закрытом формате по желанию родственников. Источник РИА Новости уточнил, что близкие пожелали, чтобы на траурной церемонии присутствовали только они и ближайшие друзья погибшего. Желающие проститься с Евгением Пригожиным могут посетить Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, основателя ЧВК «Вагнер» похоронили рядом с отцом.

Самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. Вместе с бизнесменом на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и ещё восемь человек. Все они погибли, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Шустров
ТЕГИ:БразилияРасследованияЕвгений Пригожин

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