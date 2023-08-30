Reuters: Россия отказалась допустить Бразилию к расследованию гибели Пригожина
Россия уведомила Бразилию о решении на данный момент не расследовать обстоятельства гибели основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в соответствии с международными стандартами, пишет Reuters.
До этого Бразилия предложила России совместно расследовать крушение самолета, так как борт был произведен бразильской компанией. Инициатива поступила от Бразильского центра по исследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA).
Похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошли 29 августа в закрытом формате по желанию родственников. Источник РИА Новости уточнил, что близкие пожелали, чтобы на траурной церемонии присутствовали только они и ближайшие друзья погибшего. Желающие проститься с Евгением Пригожиным могут посетить Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, основателя ЧВК «Вагнер» похоронили рядом с отцом.
Самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. Вместе с бизнесменом на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и ещё восемь человек. Все они погибли, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Брянской области сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа
- Евродепутат Луазо: Перевороты в Африке противоречат интересам ЕС
- Блогера Светова оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента
- Горбачева извинилась и заявила, что исчезновение не связано с фигурным катанием
- Индийский луноход опубликовал фото посадочного модуля
- Линдеманн впервые высказался по поводу обвинений в домогательствах
- Reuters: Россия отказалась допустить Бразилию к расследованию гибели Пригожина
- На Пороховском кладбище в Петербурге появились указатели к могиле Пригожина
- СМИ: В России ожидается дефицит лапши «Доширак»
- Балицкий опроверг данные о преодолении ВСУ первой линии обороны РФ в Запорожье
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru