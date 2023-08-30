Reuters: Россия отказалась допустить Бразилию к расследованию гибели Пригожина

Похороны основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина прошли 29 августа в закрытом формате по желанию родственников. Источник РИА Новости уточнил, что близкие пожелали, чтобы на траурной церемонии присутствовали только они и ближайшие друзья погибшего. Желающие проститься с Евгением Пригожиным могут посетить Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге. По данным СМИ, основателя ЧВК «Вагнер» похоронили рядом с отцом.

Самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. Вместе с бизнесменом на борту находился командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин и ещё восемь человек. Все они погибли, передает «Радиоточка НСН».

