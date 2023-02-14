Сноуден: «Паника с НЛО» в США является отвлечением внимания от Nord Stream

В Соединенных Штатах создается искусственная паника по поводу сбитых неопознанных летающих объектов, сообщил в Twitter бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.

Лавров заявил о признании США своей причастности к взрывам на «Северных потоках»

По его словам, стоит задача отвлечь внимание от взрывов на «Северных потоках». «Это не инопланетяне. Я бы хотел, чтобы это были инопланетяне, но это не инопланетяне. Это просто старая искусственно созданная паника, привлекательная помеха, гарантирующая, что репортерам Нацбезопасности поручат расследовать брехню с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля Nordstream)», — заявил Сноуден.

Соединенные Штаты «выстрелили себе в ногу», подорвав газопроводы «Северный поток», сообщил американский публицист Сеймур Херш, который ранее опубликовал расследование о взрывах на российских трубопроводах.

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ФОТО: flickr/Gage Skidmore
ТЕГИ:Северный ПотокСеверный Поток-2НЛОСШАЭдвард Сноуден
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