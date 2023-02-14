Сноуден: «Паника с НЛО» в США является отвлечением внимания от Nord Stream

По его словам, стоит задача отвлечь внимание от взрывов на «Северных потоках». «Это не инопланетяне. Я бы хотел, чтобы это были инопланетяне, но это не инопланетяне. Это просто старая искусственно созданная паника, привлекательная помеха, гарантирующая, что репортерам Нацбезопасности поручат расследовать брехню с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля Nordstream)», — заявил Сноуден.

Соединенные Штаты «выстрелили себе в ногу», подорвав газопроводы «Северный поток», сообщил американский публицист Сеймур Херш, который ранее опубликовал расследование о взрывах на российских трубопроводах.

