Сноуден: «Паника с НЛО» в США является отвлечением внимания от Nord Stream
В Соединенных Штатах создается искусственная паника по поводу сбитых неопознанных летающих объектов, сообщил в Twitter бывший сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден.
По его словам, стоит задача отвлечь внимание от взрывов на «Северных потоках». «Это не инопланетяне. Я бы хотел, чтобы это были инопланетяне, но это не инопланетяне. Это просто старая искусственно созданная паника, привлекательная помеха, гарантирующая, что репортерам Нацбезопасности поручат расследовать брехню с воздушными шарами, а не бюджеты или взрывы (а-ля Nordstream)», — заявил Сноуден.
Соединенные Штаты «выстрелили себе в ногу», подорвав газопроводы «Северный поток», сообщил американский публицист Сеймур Херш, который ранее опубликовал расследование о взрывах на российских трубопроводах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru