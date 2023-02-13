Байден распорядился проанализировать феномен НЛО

В США указом президента Джо Байдена создана комиссия по углубленному изучению неопознанных летающих объектов, передает РИА Новости.

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О создании комиссии сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, неопознанные объекты представляют угрозу безопасности страны.

При этом у Белого дома нет подтверждений внеземного происхождения перехваченных над страной объектов.

Военные США ранее сбили четыре неопознанных устройства. Представитель Пентагона Глен Ван Херк не исключил их внеземного происхождения и заявил, что вопросом должны заниматься спецслужбы, пишет НСН.

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:СШАНЛОДжо Байден
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