Байден распорядился проанализировать феномен НЛО
В США указом президента Джо Байдена создана комиссия по углубленному изучению неопознанных летающих объектов, передает РИА Новости.
О создании комиссии сообщил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, неопознанные объекты представляют угрозу безопасности страны.
При этом у Белого дома нет подтверждений внеземного происхождения перехваченных над страной объектов.
Военные США ранее сбили четыре неопознанных устройства. Представитель Пентагона Глен Ван Херк не исключил их внеземного происхождения и заявил, что вопросом должны заниматься спецслужбы, пишет НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru