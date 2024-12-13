Для коллекторов в России ввели новые штрафы за нарушения

Закон также устанавливает наказание за неисполнение решений Федеральной службы судебных приставов об ограничении использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником. В этом случае должностным лицам грозит штраф до 100 тыс. рублей или дисквалификация до 1 года, а юридическим лицам — штраф до 300 тыс. рублей.

Документ также уточняет существовавшие ранее правонарушения. Теперь ответственность за неисполнение требований и обязанностей по взысканию долгов несут не только профессиональные коллекторские организации, но и кредитные и микрофинансовые организации. За нарушение установленных ограничений при общении с должником предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей для физических лиц, до 1 млн рублей или дисквалификация на срок до 1 года для должностных лиц и до 2 млн рублей для юридических лиц, передает «Радиоточка НСН».

