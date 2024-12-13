Для коллекторов в России ввели новые штрафы за нарушения
Президент Владимир Путин подписал новый закон, который вводит штрафы для коллекторов. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.
В нем уточняются положения Кодекса об административных правонарушениях. Теперь для нарушитеоей предусмотрены штрафы за незаконное использование юрлицом словосочетания «профессиональная коллекторская организация» Для должностных лиц штраф составит до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — до 300 тыс. рублей.
Закон также устанавливает наказание за неисполнение решений Федеральной службы судебных приставов об ограничении использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником. В этом случае должностным лицам грозит штраф до 100 тыс. рублей или дисквалификация до 1 года, а юридическим лицам — штраф до 300 тыс. рублей.
Документ также уточняет существовавшие ранее правонарушения. Теперь ответственность за неисполнение требований и обязанностей по взысканию долгов несут не только профессиональные коллекторские организации, но и кредитные и микрофинансовые организации. За нарушение установленных ограничений при общении с должником предусмотрены штрафы до 500 тыс. рублей для физических лиц, до 1 млн рублей или дисквалификация на срок до 1 года для должностных лиц и до 2 млн рублей для юридических лиц, передает «Радиоточка НСН».
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