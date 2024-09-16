В Госдуме одобрили проект о штрафах за незаконную деятельность коллекторов

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который вводит штрафы для юрлиц за незаконное использование словосочетания «профессиональная коллекторская организация».

Отмечается, что нарушителям будет грозить штраф до 300 тысяч рублей. Должные лица заплатят на нарушение от 20 до 50 тысяч рублей. Законодательством также регламентируется общение коллекторов с должниками, но наказание за нарушение не предусматривается.

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Ранее сообщалось, что слишком навязчивых взыскателей — коллекторов, банки, микрофинансовые организации и других — начнут крупно штрафовать. Раньше ограничения распространялись только на коллекторов, но их никак не наказывали. При этом Минюст предлагает установить размер штрафов в 50 тысяч — 500 тысяч рублей для физлиц, от 100 тысяч до 1 млн рублей для должностных лиц и до 2 млн рублей для юрлиц. Отдельные штрафы для коллекторов пропишут за повторные нарушения, а разговоры с должниками будут записываться в автоматическом режиме.

Судебные приставы благодаря поправкам в законодательство получили более широкие возможности воздействовать на недобросовестных кредиторов, однако обвинения в адрес коллекторов, банков и МФО должны быть подкреплены специальной экспертизой, заявил заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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