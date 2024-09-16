В Госдуме одобрили проект о штрафах за незаконную деятельность коллекторов

Ранее сообщалось, что слишком навязчивых взыскателей — коллекторов, банки, микрофинансовые организации и других — начнут крупно штрафовать. Раньше ограничения распространялись только на коллекторов, но их никак не наказывали. При этом Минюст предлагает установить размер штрафов в 50 тысяч — 500 тысяч рублей для физлиц, от 100 тысяч до 1 млн рублей для должностных лиц и до 2 млн рублей для юрлиц. Отдельные штрафы для коллекторов пропишут за повторные нарушения, а разговоры с должниками будут записываться в автоматическом режиме.

Судебные приставы благодаря поправкам в законодательство получили более широкие возможности воздействовать на недобросовестных кредиторов, однако обвинения в адрес коллекторов, банков и МФО должны быть подкреплены специальной экспертизой, заявил заместитель председателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев «Радиоточке НСН».

