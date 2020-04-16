«Для кого клоунада?»: Мэра Новокузнецке обматерили на спортплощадке из-за самоизоляции
Жители Новокузнецка не восприняли всерьёз требования властей соблюдать самоизоляцию в условиях распространения коронавируса. Мэр города Сергей Кузнецов лично убедился в этом, вместе с журналистами заглянув в скверы и на спортплощадки.
На площадке воркаута градоначальник и вовсе нарвался на грубость, напомнив занимавшемуся там спортсмену о режиме самоизоляции, сообщает телеканал «360».
«Для кого эта клоунада?» - поинтересовался у мэра молодой человек, заявив, что всё это «фикция» и добавив несколько нецензурных слов. Спортсмен пообещал, что уйдёт на другую площадку, а через час вернётся на эту.
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло 3448 человека. Всего в стране подтверждены 27,9 тысячи случаев заражения COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru