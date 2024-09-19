«Госзакупки и чиновники»: Кто купит Lada Aura за три миллиона

Цена на новые бизнес-седаны Lada Aura, к серийному производству которых готовится АвтоВАЗ, превысит 3 млн руб., рассказал в интервью РБК президент компании Максим Соколов. Запуск серийного производства новой модели АвтоВАЗа ожидается в сентябре. Седан позиционируется как автомобиль для госслужащих. Заказ на машину уже сделал Минфин, также о намерении закупить эти автомобили для нужд Министерства промышленности сообщил его бывший глава Денис Мантуров (ныне первый вице-премьер РФ).

«Во-первых, я бы не сказал, что Aura – это бизнес-класс. Тем не менее, на рынке сейчас после повышения утильсбора наблюдается некий хаос, поскольку мы пока что не знаем, на какой отметке уравновесятся цены. То, что отечественный автопром будет дорожать такими же темпами, как и повышение утильсбора - это медицинский факт. Поэтому если сравнивать с какими-то аналогами или другими вариантами, то, наверное, у Aura альтернативы не будет. Но это совсем не говорит о том, что цена справедливая и что на нее будет массовый спрос. Три миллиона – это все-таки очень много. Думаю, что в основном расчет на то, что автомобиль останется для пользования чиновников, поскольку госзакупки составляют существенную часть. Госкорпорации точно так же будут покупать эти машины. Поэтому, конечно, спрос будет. Особенно в таких условиях, когда конкуренция уничтожается. У «АвтоВАЗа» альтернативы и соперников в его ценовой категории будет очень мало. Спрос будет исходя из минимального ценового предложения. С учетом особенно и ключевой ставки. Это очень важно, поскольку у нас 80% автомобилей продается в кредит», - поделился он.

Говоря о том, за какую цену этот автомобиль мог бы продаваться для обычных граждан, Жигалов указал цену не выше 1,5 млн рублей.