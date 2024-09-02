«АвтоВАЗ» нарастил продажи Lada на 42% за 8 месяцев

Согласно данным, всего за восемь месяцев официальными дилерами LADA было реализовано 293 490 пассажирских и коммерческих Lada (+42,2% к аналогичному периоду 2023 года). При этом в августе было продано 11,5 тысячи Lada Vesta, что почти на 73% больше, чем в том же месяце 2023-го.

С начала года в России было реализовано 84,2 тысячи Vesta, добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что стоимость базовой комплектации Lada Granta за три последних года выросла на 25%, передает «Радиоточка НСН».

