«АвтоВАЗ» нарастил продажи Lada на 42% за 8 месяцев
«АвтоВАЗ» реализовал в августе 38,2 тысячи автомобилей, показатель на 15% больше, чем в июле. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Согласно данным, всего за восемь месяцев официальными дилерами LADA было реализовано 293 490 пассажирских и коммерческих Lada (+42,2% к аналогичному периоду 2023 года). При этом в августе было продано 11,5 тысячи Lada Vesta, что почти на 73% больше, чем в том же месяце 2023-го.
С начала года в России было реализовано 84,2 тысячи Vesta, добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что стоимость базовой комплектации Lada Granta за три последних года выросла на 25%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru