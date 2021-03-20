Для многодетных россиян меняются правила оформления отпуска

Изменения законодательства вступают в силу 20 марта. Они касаются Статьи 262.2. Трудового кодекса РФ об «Очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей».

Большинство россиян, напоминает Минтруд, отдыхают 28 дней в году. Более продолжительный отпуск имеют педагоги, госслужащие, а также некоторые другие категории трудящихся. Это, как правило, связано с ненормированным рабочим днем в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях, вредными или опасными условиями труда.

Неоплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется соглашением между работодателем и сотрудником, предоставляют по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам.

Иные случаи предусмотрены Трудовым Кодексом и федеральными законами.

Ранее советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин рассказал в эфире НСН, что на майские праздники большинство российских туристов отправятся в путешествие по России.

«До 31 марта продолжаются акции раннего бронирования, поэтому можно купить путешествия и на майские праздники, и на лето со скидкой от 10 до 40 процентов. В топе популярности - путешествия по России. Среди зарубежных направлений – Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Куба, Танзания, Занзибар. А также открылись Сейшелы со 2 апреля. Больше всего предложений путешествия по России. Это и Крым, Краснодарский край, маршруты по Золотому кольцу, Серебряному ожерелью», - перечислил Горин.

