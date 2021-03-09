Путин разрешил большему числу многодетных брать отпуск в удобное время

Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий большему числу многодетных родителей право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для них время, передает ТАСС.

Увеличение числа таких родителей произошло за счет того, что был повышен возраст их детей с 12 до 18 лет, наличие которых и дает им такое право. Однако младшему из детей должно быть менее 14 лет.

Как ранее напоминал юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов, работодатель в России имеет право распоряжаться днями отпуска работника, утверждая график отпусков. Но чаще всего работодатели эти графики согласовывают с работниками.

Также свой отпуск можно разбить на части. Согласно статье 125 ТК РФ, отпуск можно разделить по соглашению сторон, при этом инициатором этого может стать любая сторона, для этого достаточно написать заявление. Юрист также обратил внимание на то, что одна из частей отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. Все остальные дни отпуска можно делить по договорённости с работодателем.

