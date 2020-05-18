Для борьбы с COVID-19 Минобороны перебросит в Красноярский край военных
В Красноярск начали прибывать Ил-76 Минобороны РФ, на которых в регион перебрасываются военные специалисты и оборудования для полевого госпиталя. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение ведомства. Самолеты военно-транспортной авиации перебросили личный состав и специальную военную технику 100-го отдельного полка материально-технического обеспечения. В общей сложности в доставили 55 единиц спецтехники и 60 военных специалистов. Они займутся развертыванием полевого госпиталя в поселке Еруда Северо-Енисейского района, пишет Газета.ру.
Согласно указу Владимира Путина, военные разместят полевой лагерь на 1 тысячу койко-мест в районе поселка Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края, сообщает РИА ФАН. Отмечается, что на месте работают 200 военнослужащих, в том числе 77 врачей и младших медицинских специалистов, а также около 100 единиц специальной военной техники.
Начиная со вторника, 19 мая, сводный отряд начнет проводить в Еруде дезинфекцию, противоэпидермические мероприятия, а также выявлять и лечить случаи COVID-19. Все эти меры направлены на то, чтобы локализовать вспышку коронавирусной инфекции и не допустить её распространения, уточняет телеканал 360.
Ранее НСН сообщала, что тестирование на коронавирусную инфекцию предстоит пройти всем призывникам Москвы и Подмосковья. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Минобороны РФ. Там отметили, что тест будет проводиться в отдельных помещениях, находящихся на территории сборных пунктов. Процедура займёт 15 минут, подчеркивает RT.
Лишь после того, как у призывника подтвердится отрицательный результат на COVID-19, он сможет приступить к прохождению медкомиссии.
Весенний призыв в армию стартовал в России 1 апреля. Планируется набрать в Вооруженные силы около 135 тысяч человек. Призывная кампания продлится до 15 июля. В места службы новобранцев отправят не раньше 20 мая в связи с эпидемией коронавируса, сообщает телеканал «360».
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