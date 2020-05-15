Всё идёт по плану. Шойгу доложил о весеннем призыве

В России полностью выполняется план по весеннему призыву в армию. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил по видеосвязи президенту РФ Владимиру Путину. Глава ведомства присутствовал в Национальном центре управления обороной, передает ТАСС.

По словам Шойгу, работа призывных комиссий в регионах была скорректирована в связи с ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса. Это дало возможность в 5 раз сократить число призывников, которых вызывают непосредственно в военкоматы.