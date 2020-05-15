Всё идёт по плану. Шойгу доложил о весеннем призыве
В России полностью выполняется план по весеннему призыву в армию. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил по видеосвязи президенту РФ Владимиру Путину. Глава ведомства присутствовал в Национальном центре управления обороной, передает ТАСС.
По словам Шойгу, работа призывных комиссий в регионах была скорректирована в связи с ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса. Это дало возможность в 5 раз сократить число призывников, которых вызывают непосредственно в военкоматы.
Глава минобороны также рассказал, что работа по предупреждению распространения COVID-19 в армии проводится, учитывая соответствующие мероприятия в стране. Контролирует её выполнение на местах в воинских частях и организациях Минобороны оперативный штаб.
В частности, перевозка призывников организована таим образом, чтобы не допустить их контактов с другими гражданами. Действует строгий масочный режим, для его обеспечения в комиссариаты поставлено более 2 миллионов масок и 230 тысяч тест-систем.
Средствами обеспечены все призывники. Кроме того, вновь прибывшие военнослужащие непосредственно в воинских частях помещаются на 14-дневный карантин.
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