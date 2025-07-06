Илон Маск официально подал документы на регистрацию своей партии в США

В еще необработанной избирательной комиссией заявке указано, что новая партия получит название «America Party (AMEP)», что на русский язык переводится как «Партия Америки» или «Партия Америка».

Казначеем организации назначен финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджи.

Позднее также были поданы документы о регистрации Илона Маска кандидатом в нижнюю палату Конгресса США от штата Техас. Казначеем его предвыборной кампании также указан представитель компании Tesla. Однако сам Маск ранее не объявлял о своих намерениях участвовать в выборах в Конгресс.

Ранее, после ссоры с президентом США Дональдом Трамом, Маск заявил о создании своей политической партии, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».