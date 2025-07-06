Илон Маск официально подал документы на регистрацию своей партии в США
Миллиардер Илон Маск официально подал документы на регистрацию своей партии в США. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на реестр американского избиркома.
В еще необработанной избирательной комиссией заявке указано, что новая партия получит название «America Party (AMEP)», что на русский язык переводится как «Партия Америки» или «Партия Америка».
Казначеем организации назначен финансовый директор Tesla Вайбхав Танеджи.
Позднее также были поданы документы о регистрации Илона Маска кандидатом в нижнюю палату Конгресса США от штата Техас. Казначеем его предвыборной кампании также указан представитель компании Tesla. Однако сам Маск ранее не объявлял о своих намерениях участвовать в выборах в Конгресс.
Ранее, после ссоры с президентом США Дональдом Трамом, Маск заявил о создании своей политической партии, сообщает Тelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Илон Маск официально подал документы на регистрацию своей партии в США
- Глава Минфина США предупредил торговых партнеров о введении пошлин с 1 августа
- Росавиация: Временные ограничения введены в аэропорту Санкт-Петербурга
- Кончаловский считает, что снимать художественные фильмы про СВО пока рано
- Путин: российские беспилотники уничтожили вражеской техники на $2 млрд
- Путин: На поддержку СВО собрано 54,5 млрд народных средств
- Юрий Грымов планирует снять фильм про Адама и Еву
- МВД: Мошенники стали звонить абитуриентам и представляться сотрудниками вуза
- СМИ: Лев, сбежавший из зоопарка в Анталье, пойман и обезврежен
- СМИ: Взрыв неизвестного характера мог вызвать утечку аммиака в порту Усть-Луга