Ветеринар заявил, что новогодние елка и украшения опасны для животных
Врач-хирург Vetcity Clinic Константин Еремеев заявил, что домашние кошки в ходе игры могут проглотить елочный дождик или мишуру, сообщает Газета.Ru.
По его словам, в этом случае новогоднее украшение «может порезать внутренние стенки органов» питомца, а также вызвать непроходимость, и придётся обращаться к ветеринару-хирургу.
Что касается собак, то они могут погрызть стеклянные игрушки или гирлянду. Еремеев предупредил, что это может привести к травме ротовой полости и ЖКТ, а также есть угроза удара током.
«Позаботьтесь о безопасности новогодних украшений для питомца и если вы замечали за ним излишний интерес к несъедобным предметам, постарайтесь исправить это вместе с врачом, кинологом, зоопсихологом», — посоветовал ветеринар.
Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что кошки часто застревают на деревьях, спасаясь от собак и людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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