Ветеринар заявил, что новогодние елка и украшения опасны для животных

По его словам, в этом случае новогоднее украшение «может порезать внутренние стенки органов» питомца, а также вызвать непроходимость, и придётся обращаться к ветеринару-хирургу.

Что касается собак, то они могут погрызть стеклянные игрушки или гирлянду. Еремеев предупредил, что это может привести к травме ротовой полости и ЖКТ, а также есть угроза удара током.

«Позаботьтесь о безопасности новогодних украшений для питомца и если вы замечали за ним излишний интерес к несъедобным предметам, постарайтесь исправить это вместе с врачом, кинологом, зоопсихологом», — посоветовал ветеринар.

Ранее ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков заявил, что кошки часто застревают на деревьях, спасаясь от собак и людей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

