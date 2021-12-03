Дизайнер Лебедев заявил, что его «выбесил» поход блогеров в больничные «красные зоны»

Он напомнил, что медики от отчаяния написали письмо, в котором рассказали, что трагедия в связи с пандемией «действительно существует, люди действительно умирают, приходите, сами посмотрите».

«И они вместо того, чтобы просто чисто, спокойно, тихо надеть масочку, надеть все средства защиты, подписать все необходимые бумаги... они разбрелись по больницам и устроили там какие-то балаганы, что является абсолютно, конечно, недопустимым», — сказал Лебедев. Он назвал этих людей «фриками из всех фриков».

Дизайнер выразил надежду, что врачи после этого «тоже поймут, с кем они имеют дело».

Как сообщалось ранее, большинство артистов и политиков, упомянутых в «письме врачей» как противники вакцинации от COVID-19, ответили на приглашение посетить «красную зону», больничные морги и реанимацию.

