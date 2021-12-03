Дизайнер Лебедев заявил, что его «выбесил» поход блогеров в больничные «красные зоны»
Российский дизайнер Артемий Лебедев заявил, что его «выбесил» поход блогеров в «красные зоны» в больницах, где проходят лечение больные COVID-19, сообщает RT.
Он напомнил, что медики от отчаяния написали письмо, в котором рассказали, что трагедия в связи с пандемией «действительно существует, люди действительно умирают, приходите, сами посмотрите».
«И они вместо того, чтобы просто чисто, спокойно, тихо надеть масочку, надеть все средства защиты, подписать все необходимые бумаги... они разбрелись по больницам и устроили там какие-то балаганы, что является абсолютно, конечно, недопустимым», — сказал Лебедев. Он назвал этих людей «фриками из всех фриков».
Дизайнер выразил надежду, что врачи после этого «тоже поймут, с кем они имеют дело».
Как сообщалось ранее, большинство артистов и политиков, упомянутых в «письме врачей» как противники вакцинации от COVID-19, ответили на приглашение посетить «красную зону», больничные морги и реанимацию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,7 млн+33 389 / сут.
Умерли
278 тыс.+1 221 / сут.
Выздоровели
8,4 млн+35 185 / сут.
- Биолог Баранова рассказала об особенности «омикрона»
- Топ-менеджерам финансовой пирамиды QBF суд избрал меру пресечения
- Стали известны подробности побега преступника из самарской колонии строгого режима
- Ивлееву и Элджея заметили вместе на Кипре
- Российским пенсионерам упростят выплаты с 1 января
- РСТ: новогодние туры подорожали на 10%
- NASA подписало три соглашения с компаниями на разработку космических станций
- Сан-Марино и Россия подписали соглашение об отмене визового режима
- В Ленинградской области отменили QR-коды для ряда общественных мест
- Байден представил новый план борьбы с коронавирусом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru